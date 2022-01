ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Marco Giampaolo ha rilasciato le sue prime parole dopo il ritorno sulla panchina della Sampdoria e prima di dirigere l’allenamento

(Alessio Eremita, inviato a Bogliasco) – Marco Giampaolo ha espresso le prime considerazioni dopo l’ufficialità del suo ritorno alla Samp. Ecco le dichiarazioni raccolte da sampnews24.com.

LE PAROLE – «Un saluto a tutti i tifosi sampdoriani. La prima cosa che ho detto è di tornare a riempire Marassi che è sempre stato un valore aggiunto per la nostra squadra. Ultimamente ho visto partite in tv con stadi deserti, non soltanto qui a Genova ma in generale, io invece penso che il nostro pubblico sia sempre stato un valore aggiunto e sempre lo sarà. La prima cosa che ho detto appena arrivato qua è di riempire, compatibilmente con le capienze, lo stadio. Sono felice di essere tornato».