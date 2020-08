Giana Erminio, rebus per la panchina: Ardito e Zenoni in pole, la società deve rimettere insieme i pezzi in vista del prossimo campionato

Le panchine in questo momento sono più che bollenti, soprattutto in serie C. La Giana Erminio deve ricostruire la squadra e rimettere insieme i pezzi, anche in vista della riammissione in serie C. Si pensa soprattutto alla panchina, con due nomi che possono rilanciare la squadra di Gorgonzola.

ARDITO O ZENONI – Al momento i due favoriti restano Ardito e Zenoni, come riportato da TuttoC.com. Entrambi sono profili giovani, ma possono rientrare nei profili richiesti dalla società. Al momento però bisognerà attendere, il tutto dipenderà dalla riammissione alla terza serie.