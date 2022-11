Milani: «Ho incontrato Gigi Riva vent’anni fa per chiedergli la sua disponibilità di fare questo docufilm»

Riccardo Milani è il regista del docufilm su Gigi Riva “Nel nostro cielo un rombo di tuono”, e ha parlato a La Gazzetta dello Sport in vista dell’uscita della pellicola

Riccardo Milani è il regista del docufilm su Gigi Riva “Nel nostro cielo un rombo di tuono”, e ha parlato a La Gazzetta dello Sport in vista dell’uscita della pellicola. Le sue dichiarazioni:

L’IMPRESA DI MILANI – «Ho incontrato Gigi la prima volta 20 anni fa per chiedergli la sua disponibilità a fare questo film, con il contratto dei produttori già pronto. Lui ha fatto come con Juventus, Inter e Milan, si è girato e rigirato questo contratto per anni e ogni volta c’era un motivo per non firmare».

INTENZIONE – «Abbiamo continuato a sentirci. Alla fine, credo abbia capito la nostra intenzione di fare un racconto affettuoso e onesto, senza violare la sua intimità».

