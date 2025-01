Gimenez Milan, Crespo: «Operazione da fare per questi motivi. Perfetto per i rossoneri, deve solo migliorare in un aspetto»

Gimenez Milan, Hernan Crespo ha commentato l’operazione di mercato dei rossoneri: «Operazione da fare per questi motivi»

Gimenez sì o no? Arriverà al Milan il bomber del Feyenoord, che in settimana ha travolto il Bayern? Su La Gazzetta dello Sport risponde un ex bomber rossonero tra i più qualificati, l’argentino Hernan Crespo.



GIMENEZ – «È un attaccante molto interessante, lo seguo da tempo. Sta facendo bene sia in Eredivisie che nelle coppe europee, e non lo dico soltanto per la doppietta contro il Bayern. È un centravanti che vede la porta, già pronto per il grande salto. Insomma, io lo vedrei bene nella nostra Serie A, e nel Milan in particolare».



CENTRAVANTI – «Stiamo parlando di un centravanti che dentro l’area rigore sa farsi rispettare. È bravissimo a dettare i tempi del passaggio in profondità e, soprattutto, mi ha sempre impressionato per la facilità di smarcamento. Di testa è bravo: sgomita, battaglia e, spesso, la prende lui. Di sinistro è preciso nel tiro ravvicinato e anche nelle conclusioni dalla distanza. Deve migliorare con il destro, ma questo è un dettaglio».