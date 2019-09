Gimnasia La Plata: Maradona ha messo gli occhi su Tevez. Lo scenario

Gimnasia La Plata: Maradona ha messo gli occhi su Tevez. Ecco lo scenario che potrebbe portare l’Apache dal Pibe de Oro

Interessante scenario quello che si sta delineando in Argentina. Il Gimnasia La Plata di Diego Armando Maradona starebbe tentando di portare in bianco e blu Carlitos Tevez.

Secondo quanto riportato da TNT Sports, il piano del Gimnasia sarebbe quello di aspettare l’esito del doppio confronto tra River Plate e Boca Juniors in Copa Libertadores. In caso di sconfitta della squadra di Tevez, sferrerebbero l’attacco per averlo nella seconda parte di stagione.