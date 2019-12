Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità: l’impegno della Juve. Il comunicato della società bianconera

Oggi è una data speciale. Il 3 dicembre, infatti, si celebra la Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, istituita dall’Assemblea Generale dell’ONU, per promuovere consapevolezza e la ricerca di soluzioni a tutti quei problemi legati all’inclusione nella società; quest’anno, il tema scelto dall’ONU è legato alla promozione della partecipazione e dell’empowerment delle persone con disabilità. Un tema cui Juventus è vicina e sensibile, e lo conferma, anno dopo anno, con un percorso fatto progetti concreti.

La disabilità non è un limite, ma solo una delle caratteristiche della condizione umana. Su questo principio fondamentale si basa tutto il progetto di Juventus for Special, nato nell’ambito dei programmi di Juventus Goals, per favorire l’inclusione di persone con disabilità cognitivo relazionale attraverso la pratica sportiva. Un’attività che da due stagioni vede impegnata nel torneo “Quarta Categoria”, non senza grandi soddisfazioni, dentro e fuori dal campo di gioco.