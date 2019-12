Che classe Giovinco, filtrante in stile Pirlo – VIDEO

Sebastian Giovinco illumina la manovra dell’Al Hilal: la classe dell’ex bianconero, però, non è bastata – VIDEO

Il Mondiale per Club ha la sua prima finalista: il Flamengo, infatti, ha battuto per 3-1 l’Al Hilal di Sebastian Giovinco. La classe dell’ex Juve non è bastata.

Giovinco si è reso protagonista nell’azione del momentaneo vantaggio dei sauditi: un passaggio filtrante che ha dato il La al gol di Al-Dossari. L’Al Hilal ha poi subito il ritorno del Flamengo, con le reti di De Arrascaeta, Henrique e l’autogol di Al-Bulaihi.