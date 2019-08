Giudice Sportivo, niente prova tv per Mertens. Due squalificati

Le decisioni del Giudice Sportivo dopo la prima giornata della nostra Serie A. Niente prova tv per Dries Mertens

Niente prova tv per Dries Mertens: smentite le indiscrezioni delle scorse ore, il belga sarà regolarmente in campo in Juve-Napoli. Il Giudice Sportivo ha squalificato per un turno Dawidowicz del Verona e Farias del Lecce.

Inoltre, ammenda di € 10.000,00: alla Soc. FIORENTINA per avere suoi sostenitori, al termine della gara, intonato cori insultanti di matrice territoriale nei confronti della tifoseria avversaria; ammenda di € 3.000,00: alla Soc. BOLOGNA a titolo di responsabilità oggettiva, per aver consentito l’ingresso nel recinto di giuoco di un proprio tesserato, non inserito nella distinta di gara.