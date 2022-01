Giudice Sportivo Serie A: gli squalificati per la ventiquattresima giornata

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Giudice Sportivo ha comunicato la lista dei calciatori squalificati per la prossima giornata di Serie A

Serie A in pausa per gli impegni delle Nazionali, ma intanto il Giudice Sportivo ha comunicato la lista dei calciatori squalificati per la prossima giornata, la ventiquattresima.

CALCIATORI ESPULSI



Cambiaso (Genoa): 1 giornata

Ekdal (Sampdoria): 1 giornata

Odriozola (Fiorentina): 1 giornata

Veseli (Salernitana): 1 giornata

CALCIATORI NON ESPULSI

Deulofeu (Udinese): 1 giornata

Joao Pedro (Cagliari): 1 giornata

Hickey (Bologna): 1 giornata

Locatelli (Juventus): 1 giornata

Rogerio (Sassuolo): 1 giornata

Bremer (Torino): 1 giornata

Simeone (Verona): 1 giornata

Un turno di stop anche per Ivan Juric, tecnico del Torino, espulso per proteste in occasione del match contro il Sassuolo.