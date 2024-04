Giuffredi: «Napoli, solo i giocatori ci stanno mettendo la faccia»

Le parole di Mario Giuffredi, agente di Giovanni Di Lorenzo, sulla difficile stagione del Napoli. Tutti i dettagli

L’agente di Giovanni Di Lorenzo, Mario Giuffredi, ha parlato in esclusiva a TvPlay: «Sono consapevole che dopo questa intervista riceverò insulti. Purtroppo, però, il mio ruolo m’impone, a tutela dei miei assistiti, di mettermi in una situazione poco simpatica ma necessaria. D’altronde, ci sono abituato: l’8 agosto scorso, proprio qui, parlavo di uno spogliatoio scontento ed ora tutti ricordano come profetiche quelle mie parole».

Queste le sue parole in relazione all’atteggiamento del capitano del Napoli al termine della partita persa a Empoli: «Di Lorenzo sotto il settore ospiti? I tifosi ci rimettono soldi e dedicano la vita al Napoli. Rispettiamo l’educazione e la correttezza impeccabile che hanno avuto ad Empoli. Sotto la curva ad Empoli, assieme al capitano ed ai suoi compagni di squadra, avrei voluto vedere anche qualche altra persona a metterci la faccia. Bisogna smetterla di scaricare le colpe, c’è un limite a tutto».