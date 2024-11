Giulini Cagliari: «Abbiamo giocato con tanta personalità, questo campo è molto complicato»

Le parole di Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, dopo il pareggio ottenuto dai rossoblù contro il Genoa a Marassi

Tommaso Giulini ha parlato ai microfoni di DAZN dopo il pareggio del Cagliari contro il Genoa. Di seguito le parole del presidente dei sardi.

PAREGGIO – «Campo molto complicato, nonostante il momento che stanno passando. non è facile, sotto la pioggia, con un tifo così. Ho sentito uno stadio che ribolliva. Prestazione senza mai mollare, nonostante lo svantaggio, è motivo di grande orgoglio. Bisogna costruire mattoncino dopo mattoncino. Sono contento, si inizia a vedere un’identità, anche fuori casa. Faccio i complimenti a Nicola, che oggi faceva 200 panchine in Serie A»

PRESTAZIONE – «Tutti oggi sono entrati in campo con grande personalità. Gaetano ha avuto due occasioni, ha bisogno di sbloccarsi. Oggi ci è mancato solo il gol che Gaetano si merita. Abbiamo preso due gol per due errori difensivi che ci stanno, in una gara del genere, quando piove. Sono contento di tutti. Voi li vedete da studio e non avete percepito l’atmosfera»

GOL PICCOLI – «Ho visto la chiacchierata con Mina. Mina è stato intelligente. Fra tutti è stato quello meno pulito, ma probabilmente per via dei viaggi con le Nazionali. Sapeva che era meglio lasciare la palla al compagno. Roberto è stato freddo, come Marin, guardando il portiere»