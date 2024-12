Giuntoli: «Mercato? La Juve si sta guardando intorno. Ecco il ruolo perfetto per Koopmeiners» - Calcio News 24

Giuntoli, Managing Director Football della Juve, ha parlato così ai microfoni di Dazn prima del match con il Monza: le dichiarazioni

Cristiano Giuntoli ha parlato nel pre-partita di Monza Juve, sfida della diciassettesima giornata di Serie A, ai microfoni di Dazn.

HANCKO – «Ci stiamo guardando intorno. E’ un bravo calciatore che seguiamo da un po’ di tempo ma non è il solo. Siamo alla finestra ad aspettare vengano scoperte le carte. Sappiamo che dietro dobbiamo fare qualcosa».

RUOLO DI KOOPMEINERS – «Quando abbiamo immaginato la squadra, partendo da zero, abbiamo cercato di mettere più tasselli possibili. La completezza della squadra avverrà nei prossimi mercati, tutto insieme non si poteva fare. C’era la possibilità di prendere uno di grande livello come lui, abbiamo cercato di portarcelo a casa e ci siamo riusciti. Avrebbe fatto quattro gol di cui alcuni annullati, ha fatto due gol molto belli. Siamo contenti di averlo con noi, farà una parabola ascendente importante».

CESSIONE DI FAGIOLI O DOUGLAS LUIZ – «In questo momento la mossa è quella di sopperire alle assenze. Abbiamo sofferto un po’ le rotazioni, dietro dobbiamo fare qualcosa. Poi sincermaente non vorremmo muovere nessuno, poi sarà il mercato a dirci le cose. Ma vorremmo rimanere così».

MILIK – «Sta molto bene, ha cominciato a fare il campo. Contiamo di averlo con la squadra in una o due settimane, dovrebbe essere a disposizione per i primi di gennaio».