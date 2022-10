Globe Soccer Awards, le nomination e dove vedere la serata

Da Messi e Cristiano Ronaldo a Haaland e Mbappé: le nomination dei Globe Soccer Awards. La serata sarà visibile gratuitamente su Mola

I Globe Soccer Awards sono pronti a ripartire. Nella giornata di oggi sono state annunciate tutte le nominations e ora tocca agli amanti di calcio votare. Come ogni anno, infatti, tutti possono votare i nominati tra le varie categoria. Dal miglior giocatore alla miglior giocatrice e non solo. I Globe Soccer Awards partono dalla volontà di premiare tutte le figure che lavorano nel mondo calcistico, così verranno premiati anche il miglior presidente, il miglior procuratore, il miglior scout e il miglior direttore sportivo.

Oltre alle solite categorie, poi, quest’anno ne sono state inserite altre cinque nuove, quelle per votare il miglior giornalista, il miglior content creator di TikTok e quello di Youtube, il miglior giocatore di eSports relativi al calcio e il miglior influencer del mondo calcistico.

La serata, che come sempre si terrà a Dubai, sarà trasmessa gratuitamente su Mola. Per vedere l’evento basterà registrarsi alla piattaforma (QUI il link per iscriversi).