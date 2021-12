Globe Soccer Awards: il premio ‘Maradona’ miglior marcatore a Lewandowski

Vittoria come miglior marcatore dell’anno 2021 per Robert Lewandowski, centravanti del Bayern Monaco e della Polonia

Robert Lewandowski premiato ai Globe Soccer Awards a Dubai in corso di svolgimento. Un’annata incredibile per il centravanti polacco del Bayern Monaco che ha battuto il record di gol segnati in un anno detenuto da 40 anni da Gerd Muller.

Il centravanti polacco ha vinto il premio come miglior marcatore dell’anno che da quest’anno si chiama Premio Maradona, in omaggio al Pibe De Oro, scomparso da poco.