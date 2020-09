Godin Cagliari, manca l’ok definitivo del calciatore

Calciomercato Cagliari: i rossoblù pensano a Godin, manca il sì del calciatore

Il Cagliari pensa a Diego Godin per migliorare la difesa. L’allenatore Di Francesco ha chiesto un difensore d’esperienza, il centrale dell’Inter sarebbe l’uomo perfetto in quest’ottica per il neo tecnico rossoblù.

Al momento, visto anche l’interesse del Rennes (che giocherà la Champions League) sull’uruguaiano, l’approdo di Godin in Sardegna è un’ipotesi praticabile. Secondo quanto riportato da Sky Sport, nella trattativa mancherebbe ancora l’ok definitivo del calciatore uruguaiano.