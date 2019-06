Godin teme l’Ecuador: «Sarà la partita più difficile» – VIDEO

Godin teme l’Ecuador: «Sarà la partita più difficile». Così il futuro centrale dell’Inter in avvicinamento all’esordio in Copa America

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Ecuador, Diego Godin ha presentato in questi termini l’esordio dell’Uruguay in Copa America.

Le sue parole: «Sono convinto che la gara più difficile e più importante della fase a gruppi sia la prima, perché sei nervoso. Nessuno vuole fallire all’esordio. Nessuno vuole sbagliare. Entrambe le squadre vogliono vincere e iniziare bene. È sempre più difficile, la tensione è più alta. E quel risultato della prima gara poi influenza in un certo modo le sfide successive della fase a gruppi. Per questo è così importante, per questo tipo di tensione, che è ciò che caratterizza la prima partita».