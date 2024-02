Gol Acerbi in Roma-Inter: svelato l'audio del Var

Gol Acerbi in Roma Inter, svelato a Open Var l’audio della sala Var con il colloquio tra Mazzoleni e l’arbitro Guida

Gol Acerbi in Roma Inter, svelato a Dazn l’audio della sala Var con il colloquio tra Mazzoleni e l’arbitro Guida.

«Ahia. C’è contatto fisico. Il percepito del campo è zero. Guarda al momento del tocco di Acerbi. Vieni a vederla per favore. E’ decisiva questa. Al momento del tocco di Acerbi c’è il tocco fisico, però valuta tu». Così Mazzoleni ha richiamato l’attenzione dell’arbitro Guida che va al monitor e dice: «Per me è gol, Mazzo».