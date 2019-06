Gol Chiesa: il talento viola segna la terza rete azzurra – VIDEO

Federico Chiesa mette a segno il terzo gol dell’Italia U21 contro il Belgio, il terzo nella competizione: il video

Ancora un gol per Federico Chiesa, il terzo nell’Europeo U21. Il talento viola ha segnato una rete bellissima al minuto 88. Inizialmente il gol era stato annullato per un presunto fuorigioco, ma poi, dopo un controllo, la rete è stata convalidata.

Il gol dell’esterno non bastato per la qualificazione dell’Italia: gli azzurri dovevano infatti sperare in una vittoria della Spagna con meno di due gol di scarto, ma gli iberici hanno battuto 5-0 la Polonia. Adesso dipende tutto dalle gare degli altri gironi.