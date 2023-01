Gol Dimarco, il pallone potrà essere comprato dai tifosi. Ecco come

Gol Dimarco, il pallone messo in rete dall’esterno in Milan-Inter potrà essere comprato dai tifosi nerazzurri: tutti i dettagli

Federico Dimarco ha sbloccato Milan-Inter di Supercoppa Italiana dopo una decina di minuti, finalizzando così un’azione da manuale portata avanti dalla squadra nerazzurra.

Novità importante per i tifosi nerazzurri: il pallone messo in rete dall’esterno è stato infatti posto in una teca dal quarto uomo Chiffi, così che i sostenitori possano provare a comprarlo tramite il sito Socios.com.