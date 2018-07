L’agente di Alberto Grassi conferma l’addio del suo assistito al Napoli: il giocatore andrà a giocare con continuità

Com’era prevedibile, il futuro di Alberto Grassi sarà lontano da Napoli. A confermalo il suo agente Mario Giuffredi, intervenuto quest’oggi ai microfoni di Radio Kiss Kiss: «Ho parlato con Ancelotti per tutta la notte. Si tratta di un allenatore di un altro pianeta. E’ giusto che Alberto vada a giocare con continuità, anche se Ancelotti a differenza di Sarri userà tutta la rosa a disposizione. Meglio però che il mio assistito abbia la possibilità di giocare, Ancelotti lo vede come un calciatore di grande prospettiva. Mi ha detto che ha tanti giocatori in quel ruolo e quindi ci ha consigliato di andare altrove».