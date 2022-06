Gravina: «Iniziamo ad avvertire distacco dalla Nazionale». Le dichiarazioni del presidente della FIGC

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha commentato la scelta di tanti giocatori di lasciare Coverciano negli ultimi giorni.

«Cominciamo a percepire una sorta di distacco, ci sono contaminazioni esterne. C’è qualcuno che preme per tutelare il proprio interesse ma questo è nel DNA delle società di calcio. Qualcun altro lo fa per rancore, qualcun altro ancora ha comportamenti contrastanti. Il valore e l’attaccamento alla maglia è qualcosa che comincia a sfumare, in questo bisognerà fare qualcosa in più: fermo restando, e lo dico con massimo rispetto, che la maglia azzurra si può lasciare ma chi lo fa poi si assume le proprie responsabilità e noi andremo comunque avanti».