Gravina: «Il calcio ha responsabilità sociali. Il mio sogno è riqualificare gli impianti, ma…»

Le parole di Gabriele Gravina, presidente della Figc, sulla funzione del calcio in Italia e la situazione stadi. Tutti i dettagli in merito

Gabriele Gravina, presidente della Figc, ha parlato del ruolo del calcio e della Serie A in occasione di una visita a dei bambini ricoverati all’ospedale di Taranto.

RUOLO DEL CALCIO – «Sono qui a testimoniare grande affetto ai bambini e alle loro famiglie. Il calcio è condivisione, per questo è fondamentale alimentare un processo di sensibilizzazione intorno all’educazione di tutela della salute nel nostro Paese. La mia presenza come presidente della Federazione Italiana Giuoco Calcio è finalizzata a diffondere una dimensione del calcio, che non può essere solo incentrato sul risultato sportivo o su quello economico. Il calcio ha una responsabilità sociale molto profonda che comprende anche la tutela della salute, come prevede l’articolo 33 dalla Costituzione. Ringrazio tutti coloro che offrono grande supporto a chi è costretto a vivere in situazioni di difficoltà».

IL CALCIO PER I BAMBINI – «Qui c’è una realtà che vorremmo accompagnare per questo campo di calcio che i bambini non riescono ad utilizzare appieno. E su questo la Federazione ha il dovere di essere in prima linea. Attiveremo dei meccanismi equilibrati per quello che di solito noi facciamo in queste zone coinvolgendo i nostri partner per dare la possibilità ai giovani del quartiere di utilizzare le strutture sportive. Riteniamo che il calcio come fenomeno di inclusione sia fondamentale per la crescita dei bambini e soprattutto per allontanare la dispersione scolastica e puntare sulla formazione. Diamo molta rilevanza a questo».