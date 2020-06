Gravina: «Modello Premier? Sì, ma prima bisogna cambiare atteggiamento»

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina è intervenuto ai microfoni di Extra TV Frosinone. Ecco le sue parole sul modello Premier League

«Parlare di Premier da fascino. È un campionato dalle grandi potenzialità economico-finanziarie. C’è però un tema fondamentale, la Premier non è autonoma. Siamo sicuri che non sia un problema di approccio culturale da parte degli stessi dirigenti? Io alla Lega A ho sempre riconosciuto la leadership, sia per il ruolo fondamentale nella sostenibilità e nello sviluppo. Ma non è una sorta di investitura, si conquista sul campo. Per farlo servono dei comportamenti giusti».