Greenwood Juve, Giuntoli ha scelto lui per l’attacco: la situazione

Mason Greenwood è il nome su cui la Juve avrebbe messo gli occhi per la prossima finestra di mercato estiva.

La Juve da mesi segue il 22enne e nelle ultime settimane si è mossa per capire la situazione. Greenwood, scrive la rosea, è più di un’idea per Giuntoli e Manna. A fine stagione l’inglese tornerà al Manchester United, ma non per restarci. E i bianconeri potrebbero affondare il colpo contando sul fatto che il suo contratto scadrà nel 2025. I dirigenti bianconeri, tra l’altro, sono rimasti colpiti dalla rinascita che il giocatore ha avuto dal punto di vista personale. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.