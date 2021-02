Grego Bolli (ex rettrice università Perugia): «Nessuna pressione dalla Juve». Così la professoressa sul caso Suarez

Giuliana Grego Bolli, professoressa ed ex rettrice dell’Università per Stranieri di Perugia, ha parlato per la prima volta del caso Suarez nella quale è coinvolta e indagata per falso e rivelazione di segreto d’ufficio. Le sue dichiarazioni a Repubblica.

SUAREZ – «Non sapevo chi fosse. Quando mi hanno chiamato per dirmi che la Juventus stava cercando di fargli fare l’esame di italiano, mi hanno dovuto spiegare chi fosse. Nella mia famiglia sono tutti juventini, io non guardo le partite».

OPPORTUNITA’ – «Ho pensato che fosse un buona opportunità per rilanciare la visibilità del mio Ateneo».

CONTATTI COI DIRIGENTI JUVE – «No, mai. Ci parlava il direttore generale Simone Olivieri, a cui ho affidato l’organizzazione».