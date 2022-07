Gremio, ecco Leiva: «Ora so cosa vuol dire portare la maglia del club che si tifa»

Lucas Leiva ha parlato al termine della sua prima partita con il Gremio: le dichiarazioni del centrocampista ex Lazio

Ieri Lucas Leiva ha giocato la prima partita con la maglia del Gremio. Le parole dell’ex laziale dopo il suo ritorno al calcio brasiliano.

LE PAROLE – «Questo mese è stato molto emozionante per me. Avevo molti compagni che giocavano nei club per cui tifano e vedevo che la pensavano diversamente. Ho giocato qui, ma a 35 anni hai più esperienza e sei più emotivo. Oggi capisco Gerrard e Danilo Cataldi, sento cosa significa indossare la maglia del club del cuore. Quando si è giovani non lo si sente tanto, ma quando si è più grandi è diverso».