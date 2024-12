Griezmann, quale futuro per il francese? Permanenza all’Atletico Madrid o nuova avventura negli USA?

Antonie Griezmann ad un bivio: il calciatore francese a fine stagione dovrà decidere se continuare con l’Atletico Madrid o andare negli USA

Antonie Griezmann si trova ad un bivio decisivo della sua carriera: come riportato da As il francese sta guidando a suon di prestazioni di qualità sta trascinando l’Atletico Madrid in vetta alla Liga. Per questo motivo la dirigenza dei colchoneros è pronto ad assecondare le sue volontà per il futuro.

Il francese più volte ha dichiarato che l’Atletico Madrid sarà la sua ultima squadra in Europa e che in futuro vorrà chiudere la carriera in MLS negli Stati Uniti. A fine stagione sarà quindi tempo di bilanci per lui: se proseguire per ancora un anno in Spagna oppure (magari con la vittoria del campionato) trovare una nuova squadra negli USA.