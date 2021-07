Grifo: «Da piccolo tifavo Inter. Giocare in Serie A? Un sogno»

L’esterno italiano in forza al Friburgo, Vincenzo Grifo, ha parlato della sua simpatia verso l’Inter e del suo futuro

Intervistato da Sky Sports Deutschland, Vincenzo Grifo, esterno destro italiano che milita nel Friburgo, ha parlato di diversi temi legati soprattutto al suo futuro.

«Mi fanno spesso questa domanda e ho sempre ribadito che la Serie A è un sogno per me – ha detto l’azzurro -. Seguo sempre il campionato italiano, sin da bambino. Ma qual è il momento giusto? Non ci penso, perché sono felice di rivedere i miei compagni. Tutti sanno che ho trovato una specie di seconda famiglia a Friburgo. Quando invecchi, anche i tuoi pensieri cambiano un po’. Al momento mi sento davvero a mio agio qui».

Spazio anche per un commento sui nerazzurri: «Ero tifoso dell’Inter, ora sono un simpatizzante. Compravo le maglie e andavo spesso a San Siro per il derby di Milano, c’era una grande atmosfera. Ma più invecchi, meno diventi tifoso, specialmente se giochi ad alti livelli»