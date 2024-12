Guardiola rammaricato: «Peccato perché giochiamo bene. Dobbiamo migliorare sotto quell’aspetto»

Guardiola nel post partita di Manchester City Everton ha analizzato il match ai microfoni di Amazon Prime. Di seguito le sue parole

Guardiola raggiunto dai microfoni di Amazon Prime, nel post partita di Manchester City Everton, ha analizzato il match finito in pareggio. Il tecnico ha parlato del momento no della sua squadra; fa notizia anche il rigore sbagliato di Haaland. Di seguito le parole del tecnico.

PAROLE – «Abbiamo giocato davvero bene, ma siamo in un periodo in cui succede proprio questo: creiamo, ma concediamo gol al primo tiro che arriva. Però sì, dobbiamo continuare così. La prestazione contro quella squadra è stata davvero buona, sia in fase offensiva che difensiva. Abbiamo tirato molto dentro l’area, ma purtroppo non siamo riusciti a ottenere il risultato che volevamo. Ora è il momento di recuperare e andare lì con la migliore mentalità possibile. Questo è ciò che dobbiamo fare».