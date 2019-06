Guardiola non pensa al mercato e segue i “cugini” del New York City

Guardiola non pensa alle voci di mercato che lo accostano alla Juve e si gode una partita del New York City, affiliato del suo Manchester

Nonostante in Italia continuino a circolare voci insistenti che lo vogliono vicino alla Juve, Pep Guardiola non pensa affatto al mercato. Il tecnico si trova a New York, dove ha seguito la partita del City, squadra affiliata del suo Manchester.

L’allenatore spagnolo si trova infatti negli Stati Uniti, dove ha seguito la gara dei “cugini” del New York City contro il Cincinnati.