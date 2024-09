Guardiola RIVELA: «Non ho i SOCIAL, i giocatori mi vedono già TROPPO»

Le parole di Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, sul suo rapporto con la tecnologia

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ha parlato Sky Sports UK del suo rapporto con la tecnologia.

LE PAROLE – «Non mi piacciono le email, non mi piace WhatsApp o cose del genere. Non abbiamo gruppi con i giocatori. Ho solo il cellulare, niente TikTok, niente Twitter, niente Instagram, niente! Solo il cellulare e i messaggi di testo. Tanto mi basta. Quando voglio andare sui social mia figlia mi lascia il suo telefono. Quando vado alle partite preferisco stare con lo staff e non dare fastidio ai giocatori… li vedo sempre. Loro non vogliono vedere me e io non voglio vedere loro».