Guardiola pre Juve Manchester City: «Ecco cosa serve a Thiago Motta in questo momento di crisi» - Calcio News 24

Guardiola ha parlato a Prime Video prima di Juventus-Manchester City. Le dichiarazioni del tecnico della squadra inglese

A Prime Video, intervistato dall’ex compagno Luca Toni, Guardiola ha parlato così prima di Juve–Manchester City.

MOMENTO – «Adesso non ci sono allenatori né giocatori o società che non passano uno o due mesi brutti. Può succedere. Quello che può andare peggio? Perdere perdere perdere. Che fanno? Mi mandano a casa? Vado a casa. È la vita. Bisogna accettarlo. Io sono una persona che si innervosisce a volte. Ho dei giorni brutti, sbaglio tanto, la maleducazione mi innervosisce».

SE MAZZONE FOSSE STATO AD ANFIELD CON GLI SFOTTO’ – «Sicuro, avrebbe applaudito. Questa è stata una reazione molto presuntuosa ma c’era una ragione. Noi non siamo una squadra o una società storicamente vincente. Ma siamo bravi, siamo forti».



THIAGO MOTTA – «Mi piacerebbe che gli dessero tempo. Le cose non si fanno da un giorno all’altro. Io avevo Messi, Iniesta e tanti altri. E nella loro età perfetta».



MANCHESTER CITY IN CHAMPIONS – «Quest’anno non lo so. Credo sinceramente che sarà un anno con grandissime difficoltà. Noi dobbiamo trovare continuità. Ma se riusciamo a passare il turno, non sarà facile per qualcuno affrontarci».