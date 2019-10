Guardiola: «La Champions? Se non la vinco, non mi ammazzo» – VIDEO

Il tecnico del Manchester City ha ben chiaro cosa vuole dalla Champions

Pep Guardiola ha le idee chiare, proverà anche quest’anno a vincere la Champions con il Manchester City, ma per lui non diventerà un’ossessione. Ecco le sue parole in conferenza stampa.

«Voglio vincere la Champions! Dico solo che se non la vinco la mia vita non cambierà, non mi ammazzerò te lo assicuro. Cercherò di fare del mio meglio per il futuro, credo di averlo già detto nella prima conferenza stampa pre-Champions al City. Mi fecero la stessa domanda, io dissi che avevo parlato con il presidente Khaldoon e con Ferran e non mi avevano chiesto niente al riguardo. Mi avevano chiesto di portare avanti il lavoro di Pellegrini, giocare un buon calcio e iniziare a vincere qualche partita e poi un’altra e un’altra ancora. Per poi vedere dove saremmo arrivati, il pubblico però vuole vincere la Champions, i tifosi lo vogliono. Noi proveremo a vincerla, ci abbiamo provato dalla prima stagione, quando uscimmo per differenza reti, e poi alla seconda e alla terza in cui successe lo stesso. Ne sarei felice, è ovvio, ci proveremo di nuovo. Se non ci riuscirò ritenterò la prossima volta».