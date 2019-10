Guardiola: «Difficile difendere contro Cutrone» – VIDEO

Sconfitta per il Manchester City di Guardiola per mano dei lupi del Wolverhampton

Grazie alla doppietta di Adama Traorè nella giornata di ieri il Wolves ha battuto per 2-0 il Manchester City di Guardiola. Questa l’analisi del mister in conferenza stampa.

«Non eravamo in giornata, a volte può capitare. Abbiamo iniziato bene ma poi abbiamo concesso un paio di occasioni perdendo palla in fase di costruzione. Siamo stati troppo nervosi, nel secondo tempo siamo riusciti a controllarli ma alla fin ci siamo sbilanciati in avanti e loro in attacco hanno giocatori come Cutrone, Jimenez e Adama. Devi difendere sempre in maniera ordinata, abbiamo perso troppi palloni in zone pericolose e loro sono stati concreti. Abbiamo avuto troppe pause nel nostro gioco anche se abbiamo avuto occasioni non abbiamo giocato bene».