Gudmundsson Inter, Marotta scatta e supera la Juve: la situazione

Il futuro di Gudmundsson potrebbe essere lontano dal Genoa in estate: sull’islandese ci sono diverse big e l’Inter avrebbe fatto lo scatto decisivo

Il futuro di Gudmundsson potrebbe essere lontano dal Genoa in estate: sull’islandese ci sono diverse big e l’Inter avrebbe fatto lo scatto decisivo.

Marotta e Ausilio, come riportato da La Gazzetta dello Sport, starebbero lavorando all’attaccante dei rossoblù per scavalcare la concorrenza di Fiorentina e Juventus. Al momento sembrano avanti i nerazzurri che potrebbero inserire anche qualche contropartita nell’affare per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Inzaghi.