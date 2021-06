Guedes Fiorentina, il padre: «Al Valencia è di troppo»

Gonçalo Guedes è finito nel mirino della Fiorentina. Il padre conferma il possibile addio al Valencia in estate

Gonçalo Guedes è finito nel mirino della Fiorentina e potrebbe lasciare il Valencia in estate. La conferma del padre dell’attaccante ai microfoni di Antena1.

«Se non fosse per i problemi del suo attuale club, andrebbe tutto bene. Ma lui brilla solo quando c’è una squadra che gli permette di farlo. Non so dire se andrà via, ma siccome non giocano le coppe, lui è di troppo».