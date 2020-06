Guidolin: «Eriksen perfetto per l’Inter. Alla ripresa mostrerà le sue qualità»

L’ex tecnico Guidolin ha parlato del ruolo di Eriksen nell’Inter e del motivo per il quale fino ad ora non si è espresso al massimo

Francesco Guidolin, ex tecnico tra le tante dell’Udinese, ai microfoni di DAZN ha espresso il suo parere su Eriksen.

«Io ero uno di quelli che pensava che Eriksen fosse perfetto per l’Inter, e lo credo ancora. Non era facile per lui mettersi subito in linea con il gioco di Conte. Forse va lasciato un po’ più libero in un modulo che invece è abbastanza schematico. Ma è un giocatore molto intelligente e sono sicuro che alla ripresa farà vedere tutte le sue qualità e si inserirà nel contesto interista al meglio».