Ilkay Gundogan è un obiettivo di mercato dell’Inter. Pep Guardiola lancia un chiaro segnale per i nerazzurri

L’Inter si guarda attorno e cerca rinforzi d’esperienza, come ammesso da Beppe Marotta. Uno dei possibili colpi nerazzurri potrebbe arrivare dalla Premier League. Il club interista ha messo gli occhi su Ilkay Gundogan, centrocampista del Manchester City. Il mediano ha un contratto in scadenza nel 2020 e il rinnovo con il club inglese è sempre più in alto mare. Ad ammetterlo è Pep Guardiola, tecnico dei Citizens.

Guardiola ha parlato prima della vittoria sul Crystal Palace e ha detto la sua sulla situazione Gundogan: «Ilkay non giocherebbe se ci fosse un motivo per non farlo giocare. Non vuole prolungare col City quindi non vorrebbe giocare, però gioca perché sono io che prendo le decisioni sul campo in base a ciò che sento in quel momento». La notizia è per l’Inter: Marotta ha già drizzato le antenne.