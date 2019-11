Haaland, il consiglio dell’ex tecnico: «Dovrebbe restare al Salisburgo»

Haaland, il tecnico ai tempi dei Bryne consiglia: «Per crescere dovrebbe restare almeno un altro anno al Salisburgo»

Nella stagione 2016/17, Erling Haaland, non era altro che un giovane di belle speranze al Bryne FK e in panchina c’era Alf Ingve Berntsen. L’ex allenatore dell’attaccante ha parlato ai microfoni di Goal Turchia, consigliando il giocatore:

«Molti dimenticano che Haaland fino ad agosto non era neanche titolare. Ovviamente il suo rendimento in questa stagione ha mostrato grandissimo interesse, ma credo che per il suo bene e per la sua crescita sarebbe meglio restare al Salisburgo almeno un altro anno».