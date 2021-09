Haaland Juve, Cherubini: «Non vorrei precludere niente a prescindere»

Haaland Juve, Cherubini: «Siamo alla finestra, ora saremmo attrezzati». I bianconeri in corsa per la stella del Borussia Dortmund

La Juventus è nella corsa per Erling Haaland, e non più per offrirgli un ruolo in Seconda Squadra. A parlarne è Federico Cherubini, uomo mercato della Juve.

HAALAND –«Stiamo alla finestra e guardiamo se capitano opportunità. Non vorrei precludere niente a prescindere. Qualsiasi investimento andrà nella direzione di un profilo giovane. Quando l’avevamo approcciato eravamo all’inizio del progetto Seconda Squadra e la prospettiva che potevamo offrirgli era, ai suoi occhi, meno allettante. Oggi saremmo attrezzati per rispondere alla domanda “che prospettive ho firmando per voi?”».