Empoli, l’ENTUSIASMO di Haas: «Dobbiamo CREDERCI. Ecco quali sono i NOSTRI OBIETTIVI»

Haas, centrocampista dell’Empoli, ha voluto commentare così sia la vittoria contro il Torino che il momento brillante della squadra

Ai microfoni di Sport Mediaset, il centrocampista dell’Empoli Haas, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione tra la partita contro il Torino e l’inizio di stagione dei toscani.

«Siamo molto soddisfatti per la prestazione e per l’energia che abbiamo avuto. C’è stata tanta voglia di giocare a pallone, nel primo tempo abbiamo palleggiato bene e abbiamo messo in difficoltà il Toro. Dobbiamo continuare così, la strada è lunga. Non dobbiamo farci queste domande, ogni gara è fondamentale, dobbiamo affrontarle tutte con grinta. Il mister e lo staff credono in noi, noi crediamo in noi ed è tutto frutto del lavoro e dei nostri sacrifici. Non dobbiamo abbassare grinta ed energia che ci hanno portato a questi risultati».