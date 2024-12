Hakimi e altri 4, poi Luis Enrique. Il Psg sta facendo firmare rinnovi di contratto per preparare il nuovo mercato di gennaio. - Calcio News 24

Tantissimi rinnovi in casa PSG: su tutti quello dell’ex Inter Hakimi. Ecco il piano dei francesi per consolidare l’ossatura della squadra

Cinque contratti prolungati in una volta sola. É quanto è successo al Psg secondo L’Équipe, anche se l’annuncio ufficiale ancora non c’è stato. I 5 nomi, per la verità, non sono una sorpresa, se ne parlava da tempo. Si tratta di Achraf Hakimi, Vitinha, Nuno Mendes, Naoufel El Hannach e Yoram Zague.

Entro la fine del 2024 il club farà un comunicato e darà notizia di un’operazione alla quale dovrebbe seguire anche la firma di Luis Enrique. Mosse utili per programmare il mercato invernale nei giusti termini: i parigini guidano la Ligue ma in questo momento rischiano una clamorosa esclusione dalla Champions League. Gennaio può quindi essere il momento per cercare di risolvere una situazione non facile con qualche nuovo innesto.