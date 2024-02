Hamsik: «Ritorno a Napoli? Offerta allettante ma...»

Marek Hamsik, ex centrocampista del Napoli, ha spiegato la motivazione circa un suo possibile ritorno come vice di Calzona

NAPOLI – «Calzona mi ha contattato quando c’è stata la possibilità. Mi vuole con lui. Domani vedrò sicuramente De Laurentiis a Napoli, ma ho già spiegato a entrambi che sento di dover restare in Slovacchia e non a Napoli. È un’offerta allettante per me, Napoli è la mia seconda casa e un giorno mi piacerebbe tornarci. Ma questo non è il momento giusto».