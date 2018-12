Handanovic l’insuperabile: dopo Alisson, è il migliore in Europa

Il portiere dell’Inter, Samir Handanovic, è secondo in Europa per clean sheet: superato anche Szczesny

Subire un gol non è mai piacevole, soprattutto per i portieri che quando devono raccogliere il pallone alle loro spalle sono spesso additati come colpevoli per averlo subito. Per questo motivo l’obiettivo principale degli estremi difensori è collezionare più cleen sheet possibili all’interno di una stagione. Scatenando una vera e propria “gara” con i colleghi di tutta Europa. Gara che, al giro di boa, la sta vincendo Alisson. Sì, proprio il portiere più pagato della storia sta contribuendo a rendere magica la stagione del Liverpool.

Nella top 10 dei 5 maggiori campionato europei ci sono due “italiani”: Samir Handanovic e Wojciech Szczesny, estremi difensori di Inter e Juventus. Il nerazzurro è addirittura secondo in classifica, alle spalle del già citato Alisson. E partendo dalla porta inviolata di Handanovic, il numero 1 dell’Inter e uno dei punti di forza della squadra di Luciano Spalletti, nonché unico con il brasiliano dei Reds in doppia cifra di clean sheet, contro Empoli e Napoli, confermandosi sui suoi standard. Il portiere sloveno ha dovuto attraversare gli anni più bui della storia recente nerazzurra e ora, con una squadra piena di qualità, si sta togliendo qualche soddisfazione.