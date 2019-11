Amrabat è forse la più grande rivelazione dell’Hellas Verona. Il centrocampista è una pedina insostituibile per Juric

Amrabat è uno dei segreti della tenuta difensiva dell’Hellas Verona. Se la pressione funziona alla grande, molti meriti sono del centrocampista marocchino, che in mezzo dà tanta intensità alla squadra.

Non vanno però sottovalutare le sue capacità palla al piede, soprattutto per quanto riguarda i suoi cambi di passo. Dopo Castrovilli, Amrabat è il centrocampista con più dribbling riusciti della Serie A. Ben 26. Altro elemento che lo rende indispensabile per la squadra di Juric.