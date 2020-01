L’Hellas Verona ha avviato i contatti con il Genoa per il trasferimento in prestito di Agudelo: la situazione

L’Hellas Verona prepara un nuovo colpo sul mercato per la seconda parte di stagione. Come riportato da Sky Sport, sono già stati avviati i contatti con il Genoa per Kevin Agudelo.

Il centrocampista classe ’98 non sta trovando spazio sotto la guida tecnica di Davide Nicola, nonostante l’esplosione avuta con Thiago Motta.