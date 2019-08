Hellas Verona e Chievo Verona parlano del possibile trasferimento di Mariusz Stepinski alla corte di Ivan Juric

Mariusz Stepinski cambia sponda dell’Adige? Il centravanti potrebbe salutare il Chievo per firmare con l’Hellas Verona, lasciando la Serie B per tornare nuovamente a giocare in Serie A.

Secondo Sky Sport, il club scaligero è alla ricerca di un centravanti e avrebbe messo nel mirino proprio Stepinski. Contatti in corso tra le parti. Il giocatore resterebbe volentieri a Verona, ma al momento manca ancora l’accordo tra club.