Hellas Verona, il 4 agosto amichevole contro la Spal: i dettagli

Continua a prendere forma l’estate dell’Hellas Verona: il 4 agosto la squadra di Juric affronterà in un’amichevole la SPAL

L’estate dell’Hellas Verona prende forma. Dopo i ritiri in Trentino (10-21 luglio) e in Austria non si fermano le amichevoli dei gialloblù in vista della prossima stagione.

Domenica 4 agosto (ore 20.30) la squadra di Juric sarà infatti ospite della SPAL allo stadio ‘Paolo Mazza’ di Ferrara, per un test match contro una delle 19 avversarie nella Serie A 2019/20. Nelle prossime settimane verranno comunicate le modalità per comprare i biglietti e assistere al match.