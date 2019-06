In attesa del ritorno in Serie A, l’Hellas Verona ha comunicato alla questura lo stadio di riserva. Ecco la richiesta

L’Hellas Verona si prepara a riassaporare la Serie A. I gialloblù, tuttavia, hanno dovuto indicare uno stadio di riserva in ragione degli imminenti lavori al Bentegodi.

L’alternativa, come riporta Trivenetogoal.it, è lo stadio Braglia di Modena. La società ha chiesto disponibilità per l’impianto al Comune di Modena e alla Questura in vista del prossimo campionato.