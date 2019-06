Hellas Verona: svelato il secondo impegno estivo degli scaglieri

È stato svelato quale sarà il secondo impegno estivo dell’Hellas Verona, in preparazione per l’inizio del campionato. Ecco l’avversario

L’Hellas Verona andrà in ritiro a Primiero per preparare al meglio il ritorno in Serie A. Gli uomini di Juric affronteranno mercoledì 17 luglio, presso il Centro Sportivo Intercomunale di Mezzano (TN) la Top 22 Calcio Dilettante. Ma non solo. 8 giorni dopo è in programma la seconda sfida per i gialloblù.

Giovedì 25 luglio (ore 17) all’Hoffmaninger Stadion di Bad Wimsbach (Austria) il Verona affronterà l’Hoffenheim, squadra della Bundesliga.